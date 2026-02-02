Foram definidas as datas, os horários e onde assistir os cruzamentos das quartas de final do Campeonato Gaúcho deste ano. A fase será disputada em jogo único, entre sexta-feira (6) e segunda (9). A divulgação foi feita pela Federação Gaúcha de Futebol no domingo (31). O Grêmio pega o Novo Hamburgo, o Internacional enfrenta o São Luiz, o Juventude, o São José, e o Caxias o Ypiranga.

Rodada definida

A sexta rodada da fase de grupos foi disputada toda no mesmo horário no sábado (30). Três dois seis jogos terminaram empatados. Em Erechim, Ypiranga e São José ficaram no 1 a 1, mesmo placar de Grêmio e Juventude, na Arena, em Porto Alegre. Também na Capital, Monsoon e São Luiz encerraram no 2 a 2

Nas outras três partidas, dois times da casa venceram. O Inter-SM marcou seu primeiro gol no Gauchão ao bater o Avenida por 1 a 0. Já o Novo Hamburgo bateu o Guarany-BA por 2 a 0. Único visitante a ganhar o adversário foi o Internacional, que venceu do Caxias pelo placar mínimo.

Gustavo Prado marcou gol do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Definidos cruzamentos

Diferentemente da etapa de chaves, quando os enfrentamentos foram cruzados, nas quartas de final, os jogos serão dentro dos grupos. No 1, se classificaram Inter, com 15 pontos, Juventude, 12, São José, nove e São Luiz, sete. O Colorado recebe o time de Ijuí, enquanto o Ju joga com o Zequinha na Serra. Avenida e Guarany-BA, ambos com cinco pontos, disputarão a repescagem do rebaixamento.

No 2, o Grêmio terminou com dez, o Caxias e Ypiranga, sete, Novo Hamburgo e Monsoon, seis, e Inter-SM, cinco. O Grêmio jogará com o Novo Hamburgo na Arena, e o Caxias, com o Ypiranga, no Centenário. Monsoon e Inter-SM vão para a repescagem.

Confira data, horário e onde assistir as quartas de final do Gauchão

Sexta, 6/2 – 20h30min (de Brasília) – estádio Centenário – Caxias x Ypiranga – Sportv e Premiere

estádio Centenário – Caxias x Ypiranga – Sportv e Premiere Sábado, 7/2 – 18h30min – Arena – Grêmio x Novo Hamburgo – Premiere

Arena – Grêmio x Novo Hamburgo – Premiere Domingo, 8/2 – 18h – estádio Beira-Rio – Internacional x São Luiz – RBS TV, Sportv e Premiere

estádio Beira-Rio – Internacional x São Luiz – RBS TV, Sportv e Premiere Segunda, 9/2 – 20h – estádio Alfredo Jaconi – Juventude x São José – Sportv e Premiere