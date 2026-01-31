Internacional anuncia renovação com duas joias da base até 2030

O Internacional anunciou a renovação com duas joias da base até 2030. Formados no Celeiro de Ases e no elenco que disputa o Campeonato Gaúcho, o lateral-esquerdo Alisson e o atacante João Bezerra estão relacionados para o jogo contra o Caxias, na tarde deste sábado (31), pela última rodada da fase de grupos do Estadual. O anúncio foi feito no final da tarde de sexta-feira (31).

Inter anuncia renovação com joias

Com 17 anos, Alisson é atleta do sub-20 e vem sendo relacionado nos profissionais desde o ano passado, quando chegou a jogar contra o Bahia. Já Bezerra, com apenas 16 anos, é do sub-17 e se tornou o atleta mais jovem a entrar numa competição profissional pelo Inter no Gauchão deste ano.

O atacante, que está no Alvirrubro desde os nove anos de idade, iniciou dois jogos e entrou em outros dois, inclusive no Gre-Nal 449. Já o lateral, que chegou ao clube aos oito anos, também começou duas partidas e entrou em outra. Os dois podem aparecer no confronto do Centenário.

O clube não divulgou detalhes dos contratos, mas, pelo que apurou o Lance!, pela idade de ambos, a multa rescisória padrão é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 373,8 milhões no câmbio atual.

Os dois atletas são gaúchos. João Bezerra nasceu em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em 29 de junho de 2009. Já Alisson nasceu na Capital em 31 de julho de 2008.