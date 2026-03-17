Athletico-PR x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela sétima rodada do Brasileirão
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Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), da RecordTV (TV aberta) e da CazéTV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
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Apesar de não estar na parte de baixo da tabela, o Furacão vive uma sequência ruim e não vence há seis partidas. Na última rodada, o time comandado por Odair Hellmann perdeu por 3 a 2 para o Fluminense, no Maracanã.
Atualmente, o Athletico-PR ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos somados. A equipe venceu dois jogos, perdeu dois e empatou uma partida.
Enquanto isso, o Cruzeiro vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa.
A situação da Raposa no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.
Confira as informações do jogo entre Athletico-PR x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba-PR
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), RecordTV (TV aberta) e CazeTV (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Portilla, Gustavo, Jadson; Mendoza, Julimar, Viveros
CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson; Christina, Arroyo, Chico da Costa (Kaio Jorge)
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