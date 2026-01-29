Curtindo férias após participação de destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral-direito Vitor Ramon, garoto da base, foi chamado para reforçar o elenco do Grêmio. O guri de 18 anos foi convocado pelo técnico Luís Castro após João Pedro ser substituído na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na estreia no Campeonato Brasileiro, com desconforto muscular.

Como marcou gol no Maracanã, na noite de quarta-feira (28), o Tricolor não está na zona de rebaixamento da primeira rodada do Brasileirão. Antes do final da rodada, que ainda tem duas partidas nesta quinta (29), a equipe está em 15º, ao lado de Corinthians e Flamengo.

Garoto da base é chamado nas férias

Conforme relatado pela Rádio Imortal e confirmado pelo Lance!, Vitor estava de férias e só voltaria aos treinamentos do sub 20, em Eldorado do Sul, na segunda (2). Com a lesão de João Paulo, porém, o Tricolor entrou em contato com o lateral ainda na madrugada desta quinta, mandando as passagens para que ele se apresentasse no profissional.

Vitor Ramon foi um dos destaques do Grêmio na boa campanha tricolor na Copinha. Os comandados de Fernando Garcia pararam nas semifinais da tradicional competição de categorias de base, com derrota para o Cruzeiro por 3 a 2. O garoto já esteve treinando no profissional em 2024 e, agora, busca receber a primeira oportunidade em um jogo.

Com a lesão de João Pedro e a saída de João Lucas, emprestado ao Remo, Marcos Rocha era a única alternativa no grupo para a posição. Gustavo Martins, atual titular da defesa, também era usado como lateral.