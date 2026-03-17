Em casa, Atlético-MG não perde para o São Paulo há uma década

O Atlético defende uma longa invencibilidade como mandante diante do São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético defende uma longa invencibilidade como mandante diante do São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Galo não perde para o Tricolor paulista em casa há dez anos. Nesse período, foram dez confrontos, com seis vitórias da equipe mineira e quatro empates.

A última vitória do São Paulo como visitante nesse duelo ocorreu em 2016, quando venceu por 2 a 1, com gols de Maicon e Gilberto enquanto Hyuri descontou para o Atlético. A partida foi válida pelo returno do Brasileirão daquele ano.

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O encontro mais recente entre as equipes com mando do Galo aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2025 e terminou empatado em 0 a 0, na Arena MRV, estádio onde o São Paulo ainda não venceu.

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Retrospecto geral recente também é favorável para o Atlético

Considerando os últimos dez confrontos entre as equipes, independentemente do mando de campo, o Atlético também leva vantagem. Foram quatro vitórias do Galo, cinco empates e apenas uma vitória do São Paulo.

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Esse único triunfo do time paulista foi justamente o mais recente duelo entre os clubes: vitória por 2 a 0 no Morumbi, pelo returno do Brasileirão de 2025, com gols de Pablo Maia e Tapia.

São Paulo x Atlético em 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Situação das equipes no Brasileirão

O Atlético vive um início turbulento no Campeonato Brasileiro. Em seis partidas, a equipe soma apenas uma vitória, além de dois empates e três derrotas. Com cinco pontos conquistados, o Galo ocupa a 16ª colocação na tabela.

Em contrapartida, o São Paulo atravessa grande fase. Líder isolado da competição, o Tricolor soma 16 pontos e segue invicto, com cinco vitórias e um empate nas rodadas iniciais.