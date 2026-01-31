Grêmio cede empate para o Juventude na Arena
Adversário do Tricolor nas quarta de final será o Novo Hamburgo
Parecia que o Grêmio ia vencer o Juventude por 1 a 0, um golaço de Monsalve, na sua volta após longa parada por lesão. O Tricolor, porém, cedeu o empate aos 53 do segundo tempo – Juan marcou para o time da Serra. O 1 a 1 levou a torcida a vaiar a equipe após a partida da última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, na tarde deste sábado (31), na Arena.
Com o resultado, o time de Luís Castro ficou em primeiro no Grupo 2, com 10 pontos, e terá o Novo Hamburgo nas quartas de final. O Ju enfrentará o São José. As partidas serão no próximo final de semana, ainda com horários e datas a serem definidos.
Como foi Grêmio x Juventude pelo Gauchão
Poucos torcedores foram a Arena presenciar o confronto, que começou com as duas equipes sem vontade, sem apetite e sem vontade de buscar o gol. Tanto que as primeiras chances só apareceram a partir dos 15 de jogo. Do lado do Tricolor, Willian e André Henrique tiveram boas oportunidades. Mas nada funcionava. Nem do lado azul, nem do verde.
A segunda etapa começou um pouco mais quente. Logo aos quatro, Artur e Gabriel Pinheiro se desentenderam. Empurrões para um lado. Safanões e insultos para o outro. O árbitro Eduardo Fernandes Bastos deu vermelho para os dois. O jogo seguiu sem grandes chances até que, aos 40, Amuzu passou para Monsalve, que se livrou do marcador com um drible de corpo, ajeitou e chutou seco da entrada da grande área. A bola foi no ângulo!
O golaço parecia garantir a vitória do tricolor. Parecia. Aos 53 minutos, Juan recebeu escanteio cobrado no lado esquerdo e chutou, fraco e rasteiro, no canto. Grando falhou ao não defender um chute que parecia defensável.
O que vem pela frente
O Grêmio vira a chave agora e volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), às 21h30min (de Brasília), recebe o líder Botafogo, na Arena, em Porto Alegre. No Estadual, o duelo das quartas de final, em jogo único, será disputado às xxh, de xxxxxx (xx), também jogando em casa.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X JUVENTUDE
6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, 16h30min (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Monsalve (40'/2º), Juan (53'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Carlos Vinícius (G); Emerson Galego, Léo Oliveira e Taliari (J)
🟥 Cartões vermelhos: Arthur (G, aos 9'/2º), Gabriel Pinheiro (J, aos 9'/2º), Pavon (G, após o jogo)
💸 Renda: R$ 649.074
🧑🤝🧑 Público pagante: 13.468
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Gabriel Grando; Marcos Rocha (Gabriel Mec), Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho (Arthur), Pavon, Willian (Monsalve) e Roger (Amuzu); André Henrique (Carlos Vinícius).
JUVENTUDE (Técnico: Maurício Barbieri)
Jandrei; Gabriel, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (, Pablo Roberto (Manuel Castro), Mandaca (Raí Breno) e Lanza; Taliari (Juan) e Alisson Safira (Galego).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos
🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna
4️⃣ Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto
🖥️ VAR: Rodrigo Brand da Silva
