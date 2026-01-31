Grêmio cede empate para o Juventude na Arena

Parecia que o Grêmio ia vencer o Juventude por 1 a 0, um golaço de Monsalve, na sua volta após longa parada por lesão. O Tricolor, porém, cedeu o empate aos 53 do segundo tempo – Juan marcou para o time da Serra. O 1 a 1 levou a torcida a vaiar a equipe após a partida da última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, na tarde deste sábado (31), na Arena.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Com o resultado, o time de Luís Castro ficou em primeiro no Grupo 2, com 10 pontos, e terá o Novo Hamburgo nas quartas de final. O Ju enfrentará o São José. As partidas serão no próximo final de semana, ainda com horários e datas a serem definidos.

➡️Aposte na vitória do Grêmio no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Como foi Grêmio x Juventude pelo Gauchão

Poucos torcedores foram a Arena presenciar o confronto, que começou com as duas equipes sem vontade, sem apetite e sem vontade de buscar o gol. Tanto que as primeiras chances só apareceram a partir dos 15 de jogo. Do lado do Tricolor, Willian e André Henrique tiveram boas oportunidades. Mas nada funcionava. Nem do lado azul, nem do verde.

A segunda etapa começou um pouco mais quente. Logo aos quatro, Artur e Gabriel Pinheiro se desentenderam. Empurrões para um lado. Safanões e insultos para o outro. O árbitro Eduardo Fernandes Bastos deu vermelho para os dois. O jogo seguiu sem grandes chances até que, aos 40, Amuzu passou para Monsalve, que se livrou do marcador com um drible de corpo, ajeitou e chutou seco da entrada da grande área. A bola foi no ângulo!

continua após a publicidade

O golaço parecia garantir a vitória do tricolor. Parecia. Aos 53 minutos, Juan recebeu escanteio cobrado no lado esquerdo e chutou, fraco e rasteiro, no canto. Grando falhou ao não defender um chute que parecia defensável.

O que vem pela frente

O Grêmio vira a chave agora e volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (4), às 21h30min (de Brasília), recebe o líder Botafogo, na Arena, em Porto Alegre. No Estadual, o duelo das quartas de final, em jogo único, será disputado às xxh, de xxxxxx (xx), também jogando em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X JUVENTUDE

6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, 16h30min (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Monsalve (40'/2º), Juan (53'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Carlos Vinícius (G); Emerson Galego, Léo Oliveira e Taliari (J)

🟥 Cartões vermelhos: Arthur (G, aos 9'/2º), Gabriel Pinheiro (J, aos 9'/2º), Pavon (G, após o jogo)

💸 Renda: R$ 649.074

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 13.468

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)

Gabriel Grando; Marcos Rocha (Gabriel Mec), Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho (Arthur), Pavon, Willian (Monsalve) e Roger (Amuzu); André Henrique (Carlos Vinícius).

JUVENTUDE (Técnico: Maurício Barbieri)

Jandrei; Gabriel, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (, Pablo Roberto (Manuel Castro), Mandaca (Raí Breno) e Lanza; Taliari (Juan) e Alisson Safira (Galego).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna

4️⃣ Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto

🖥️ VAR: Rodrigo Brand da Silva