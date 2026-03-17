Desfalques na defesa e meio: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o São Paulo

O Atlético tenta se reabilitar e reagir no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), recebe o São Paulo às 20h na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada da competição.

O Atlético tenta se reabilitar e reagir no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), recebe o São Paulo às 20h na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada da competição.

continua após a publicidade

Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez enfrenta alguns problemas para montar a equipe. Na defesa, o zagueiro Ruan está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Vitória.

Além disso, Vitor Hugo é dúvida. O defensor ficou fora do jogo anterior devido a uma lesão muscular na panturrilha, sofrida no confronto contra o Internacional. Sem participar dos últimos treinamentos, sua presença ainda não está confirmada. Caso não reúna condições de jogo, Lyanco surge como opção. Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, o zagueiro pode voltar ao time titular após cerca de cinco meses afastado dos gramados.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Galo pode contar com retornos importantes. O volante Alexsander volta a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão no ligamento do joelho, tratada com terapia de células-tronco. Já Cissé, que estava afastado por conta de um corte no pé sofrido no clássico contra o Cruzeiro, também deve ser opção para a partida.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Opções do Atlético contra o São Paulo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso e Lyanco

Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Alexsander, Cissé, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Tomás Pérez

Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra

Suspensos: Ruan

Lesionados: Maycon, Vitor Hugo (dúvida)

continua após a publicidade

Alexsander em treinamento na Cidade do Galo após se recuperar de lesão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🍀Aposte na vitória do Atlético-MG na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



