Internacional vence Caxias e garante melhor campanha do Gauchão
Colorado fará as quartas de final contra o São Luiz, em jogo no Beira-Rio
Com um time com cinco guris da base desde o começo, o Internacional teve dificuldades para vencer o Caxias por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Mesmo com um a mais desde os 17 do primeiro tempo – Maurício Ribeiro foi expulso por intervenção do VAR –, o Colorado só foi abrir o placar ao 12 da etapa final com Gustavo Prado, de cabeça. Com o resultado, o Alvirrubro garantiu a melhor campanha da etapa, garantindo a decisão das quartas de final, contra o São Luiz, em jogo único, em casa.
Com o resultado, o Inter ficou em primeiro no Grupo 1, com 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota, 14 gols a favor e cinco contra. Na Chave 2, o Grená terminou em segundo, com sete pontos, duas vitórias, um empate e três derrotas, oito gols a favor e cinco contra.
Como foi Caxias x Internacional pelo Gauchão
O Internacional começou com intensidade, marcando em cima, enquanto o Grená tentava escapar em alguns contra-ataques. O jogo seguia assim até que, aos 17 veio um lance capital. Maurício Ribeiro derrubou Bruno Tabata no lado direito do campo. O VAR interveio e o árbitro Erico Andrade de Carvalho expulsou o zagueiro por uma pisada no ombro do 17 colorado. Com um a menos, o time da casa recuou, mas o Alvirrubro não soube aproveitar. Tanto que a equipe de Fernando Marchiori ainda teve algumas escapadas, sem muita efetividade.
O segundo tempo começou com o Caxias tendo duas chances. A 1 minuto, Roberto arriscou de longe e Anthoni mandou para fora. A 2, na cobrança de escanteio, quase que Thiago Maia meteu contra. Na sequência, Jhonatan Ribeiro bateu cruzado, para fora. E o Internacional teve duas oportunidades aos 8. Primeiro, Allex tentou de bicicleta e achou o travessão. No rebate, Gustavo Prado ia chutar, mas o zagueiro bateu e Léo Lang mandou para escanteio.
Quatro minutos depois, o Colorado abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola passou da área e chegou a Allex, que cruzou. Gustavo Prado, livre na pequena área só encostou de cabeça. Gol do Inter! 0 a 1. Logo na saída, o Grená perdeu a chance de igualar após cobrança de tiro de canto e, no contra-ataque, Thiago Maia desperdiçou grande chance. Aos 21, Anthoni salvou o Inter em batida de Dudu Vieira. A partir de então, o jogo perdeu força e a pouca qualidade que tinha.
O que vem pela frente
Agora, o Internacional dá um tempo no Gauchão e vai ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo na quarta-feira (4), com as duas equipes precisando se recuperar, já que perderam na estreia. A partida, disputada às 19h (de Brasília), no Maracanã, vale pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
CAXIAS X INTERNACIONAL
6ª RODADA – CAMPEONATO GAÚCHO
🗓️ Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 16h30min
📍 Local: estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)
🥅 Gols: Gustavo Prado (12'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Douglas Skilo, Wellington Reis (C); Alisson, Clayton Sampaio, Denis, Thiago Maia e Villagra (I)
🟥 Cartões vermelhos: Maurício Ribeiro (C, aos 17'/1º)
⚽ ESCALAÇÕES
CAXIAS (Técnico: Fernando Marchiori)
Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis (Jhonatan Ribeiro), Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson (Joílson), Douglas Skilo (Andrew) e Jeam (Gustavo Nescau).
NTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Alisson (Pablo); Denis (Thiago Maia), Villagra (Kauan Alves), e Bruno Tabata (João Kempes); João Victor (Gustavo Prado), João Bezerra e Allex.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Erico Andrade de Carvalho
🚩 Assistentes: Conrado Bittencourt Berger e Rodrigo Dahmer
4️⃣ Quarto árbitro: Janvie Baroni
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins
