Após a eliminação do Vasco para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, o técnico Pedro Emanuel reconheceu os erros individuais e coletivos que comprometeram a atuação cruz-maltina no Maracanã. Apesar da frustração pela queda na competição, o treinador destacou a reação da equipe no segundo tempo e descartou que o elenco esteja no fim de um ciclo.

— Respondendo objetivamente: ninguém está em fim de ciclo. Hoje é um dia doloroso para todos nós, para quem tem expectativas altas como nós temos. Estou aqui para receber críticas, refletir sobre elas e fazer com que a equipe amanhã lute — afirmou.

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Pedro Emanuel também reconheceu que o gol sofrido logo aos dois minutos de partida alterou os planos do Vasco. Na avaliação do treinador, o Boca Juniors aproveitou as falhas cruz-maltinas, especialmente na primeira etapa, para construir a vantagem no confronto.

— O Boca não fez uma partida extraordinária, mas aproveitou nossos erros técnicos, nossas falhas emocionais. Um gol aos dois minutos altera a estratégia. No minuto seguinte, tivemos uma oportunidade clara para empatar o jogo e não conseguimos concretizar. Tudo isso pesa — analisou.

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O comandante português ressaltou que o Vasco cometeu três erros importantes durante a partida e foi punido em duas ocasiões. Ainda assim, elogiou a postura da equipe após o intervalo, quando os cruz-maltinos conseguiram diminuir a desvantagem e buscar uma reação diante da torcida no Maracanã.

— O que levo deste jogo é que, na segunda parte, a equipe não desistiu. Mesmo não jogando bem, tentamos. Quem entrou introduziu uma nova energia, uma nova dinâmica. Conseguimos ser mais agressivos e chegar perto do gol. Por isso fizemos um gol, pudemos tentar. O jogo estava em aberto — disse.

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Pedro Emanuel durante Vasco x Boca Juniors, pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Pedro Emanuel valoriza campanha do Vasco na Sul-Americana

Apesar da eliminação, Pedro Emanuel destacou a evolução da equipe ao longo dos últimos três meses. Segundo o treinador, o Vasco iniciou sua trajetória na competição sob desconfiança, mas conseguiu recuperar a credibilidade e chegar à semifinal com a expectativa de voltar a disputar uma final internacional.

— Levo dessa competição uma coisa que essa equipe conseguiu: quando chegamos, há três meses, essa era uma competição desacreditada, descartada. E hoje essa equipe mostrou algo que deve deixar nossa torcida, nosso clube e a mim, principalmente, orgulhoso — declarou.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO DA GAMA 🆚 BOCA JUNIORS

Copa Sul-Americana - jogo de volta da semifinal

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

⚽ Gols: Di Lollo (3'/1T), Merentiel (33'/1T) e Leandro Paredes (42'/2T), do Boca Juniors, e Puma Rodríguez (20'/2T), do Vasco

🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes (Vasco), Leandro Paredes (Boca Juniors), Velasco (Boca Juniors)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Spinelli); David (Brenner), Adson (Marino) e Bruno Duarte.

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BOCA JUNIORS (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)

Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Battaglia (Paredes), Ascacíbar e Delgado; Villa (Ayrton Costa), Merentiel (Enner Valencia) e Leonel Flores (Alan Velasco).

*Em atualização