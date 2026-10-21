Principal contratação da temporada do Cabuloso, o volante Gerson tem vivido um período de altos e baixos. Na última terça-feira (20), o treinador Artur Jorge revelou que teve uma conversa franca com o camisa 8 do Cruzeiro.

– O Gerson tem sido muito utilizado por mim. É um jogador que tenho reconhecimento pela sua competência, liderança e importância dentro da equipe. Não concordo com a questão da intensidade, apesar de, em determinados momentos, esperar mais do Gerson do que ele me oferece. E ele sabe disso – disse o técnico em entrevista à Rádio Itatiaia.

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– Nós temos essa conversa direta e franca para podermos discutir isso. Ele sabe que eu, às vezes, sei que ele pode e cobro mais do que aquilo que ele dá. E também sei que ele tem a consciência e a humildade para, por vezes, dizer que 'realmente hoje não foi o meu melhor dia'. Ele sabe disso – complementou.

Artur Jorge em coletiva do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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Pedido de desculpas de Gerson

Além disso, Artur Jorge também revelou que Gerson pediu desculpas após a partida contra o Red Bull Bragantino. Depois da derrota por 4 a 2, ele falou sobre a questão de transição no lance de um dos gols.

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– Ele pediu desculpa no jogo. Comentou a questão da transição no gol em que sofremos contra o Bragantino. Estou sendo o mais sincero com vocês. É um jogador que continuo a acreditar muito, que pode fazer mais de uma posição, é um ganhador, com uma experiência enorme. Tem, da minha parte, respeito e admiração enquanto profissional e jogador. Sei que pode nos ajudar muito. Vou cobrar, exigir e esperar que corresponda com a minha exigência – revelou Artur Jorge.