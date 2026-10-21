Decisão à vista: Atlético vai em busca de 10ª final continental

O Atlético está a um passo de disputar mais uma final continental em sua história. A equipe enfrenta o Montevideo City Torque nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, no Uruguai, com uma grande vantagem para confirmar a classificação e carimbar o passaporte para sua 10ª decisão continental.

Na partida de ida, na Arena MRV, o Atlético venceu os uruguaios por 3 a 0 e abriu caminho para a classificação. Agora, fora de casa, o Galo pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garantirá vaga na grande decisão.

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Caso confirme a classificação para a final, que será disputada em Barranquilla, na Colômbia, no dia 21 de novembro, o Atlético chegará à sua 10ª final continental. O retrospecto alvinegro registra quatro títulos e cinco vice-campeonatos em decisões desse tipo.

O resultado mais recente foi justamente na Copa Sul-Americana de 2025. Na ocasião, o Galo chegou à decisão contra o Lanús, da Argentina, mas não conseguiu transformar o favoritismo em título. Após um empate sem gols no tempo normal, a equipe mineira foi derrotada pelos argentinos por 5 a 4 nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato.

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Aquela foi a segunda derrota consecutiva do Atlético em uma final continental. Em 2024, a equipe também ficou com o vice-campeonato ao perder a decisão da Copa Libertadores para o Botafogo por 3 a 1.

Finais continentais do Atlético

Copa Conmebol – 1992 – Campeão Copa Ouro – 1993 – Vice-campeão Copa Conmebol – 1995 – Vice-campeão Copa Master da Conmebol – 1996 – Vice-campeão Copa Conmebol – 1997 – Campeão Copa Libertadores – 2013 – Campeão Recopa Sul-Americana – 2014 – Campeão Copa Libertadores – 2024 – Vice-campeão Copa Sul-Americana – 2025 – Vice-campeão

Final da Sul-Americana de 2026

A decisão da Copa Sul-Americana será disputada em jogo único no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, no dia 21 de novembro.

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