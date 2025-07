Bucaramanga X Atlético Mineiro: onde assistir, horário e possíveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Atlético Mineiro visita o Atlético Bucaramanga nesta quinta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Departmental Américo Montanini Stadium, na Colômbia. O jogo, válido pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, terá transmissão do ESPN e Disney+.

Hulk em treino do Atlético-MG (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

Bucaramanga x Atlético Mineiro: como chegam os times?

O Atlético Bucaramanga garantiu vaga na Copa Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo E da Libertadores. A equipe colombiana chega embalada, com uma sequência de cinco jogos invicta — são três vitórias e dois empates.

Já o Atlético Mineiro avançou como segundo colocado do Grupo H da Sul-Americana. Antes da derrota para o Bahia no último fim de semana, o Galo vinha de uma série de oito partidas sem perder, com cinco vitórias e três empates.

Confira as informações do jogo entre Bucaramanga x Atlético Mineiro

✅ FICHA TÉCNICA

BUCARAMANGA X ATLÉTICO MINEIRO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta, 17 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Departmental Américo Montanini Stadium (COL);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN);

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN);

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BUCARAMANGA (Técnico: Leonel Álvarez )

Quintana; Bayron Duarte, Jeferson Mena, Carlos Henao e Freddy Hineztroza;Fabri Castro, Leonardo Flórez, Fabel Gil, Fabián Sambueza e Jhon Vásquez; Luciano Pons. Técnico: Leonel Álvarez

ATLÉTICO MINEIRO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Dudu; Rony e Hulk.