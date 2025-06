Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo irá enfrentar o Atlético-MG nas oitavas de final da competição. O confronto foi definido na tarde desta segunda-feira (2), durante sorteio na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As equipes, aliás, fazem a reedição da decisão do ano passado.

O mando de campo também foi definido em sorteio. O primeiro confronto será no Rio de Janeiro, enquanto o segundo será em Belo Horizonte. É o mesmo cenário, aliás, da decisão da última temporada. As datas-base dos jogos são 30/07 e 06/08.

Final entre Flamengo e Atlético-MG em 2024

Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram na final da Copa do Brasil de 2024. No jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, com gols de Gabigol (2x) e Arrascaeta. Já na partida de volta, na Arena MRV, Plata garantiu a vitória rubro-negra por 1 a 0. Esse foi o quinto título do torneio para o time carioca.

Aliás, o Flamengo foi o primeiro time a levantar um troféu na nova casa do clube mineiro.

Flamengo venceu o Atlético-MG na final da Copa do brasil de 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Trajetória do Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo entrou na competição na etapa anterior (terceira fase). Na ocasião, bateu o Botafogo-PB por 5 a 2 no placar agregado (duas vitórias rubro-negras por 1 a 0 e 4 a 2).

Jogadores do Flamengo contra o Botafogo-PB (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo também conhece adversário das oitavas da Libertadores

No início da tarde, o Flamengo conheceu o adversário das oitavas de final da Libertadores. O time de Filipe Luís irá enfrentar o Internacional. Por conta do desempenho na fase de grupos (Flamengo terminou em segundo lugar), o primeiro jogo será no Maracanã. A classificação será definida no Beira-Rio.

