Ceará está escalado para receber o Corinthians no Brasileirão

O Ceará está escalado para o duelo desta quarta-feira (16) com o Corinthians, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Com desfalques no setor ofensivo, o técnico Léo Condé já definiu a equipe que enfrentará os paulistas.

O treinador tem o desfalque do zagueiro Luiz Otávio, que está lesionado. Ademais, Pedro Henrique e Pedro Raul estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com duas ausências importantes no ataque, Condé escolheu Aylon e Fernandinho como titulares.

Tentando um triunfo para se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores, o Ceará está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho.

Do outro lado, o Corinthians busca retomar o caminho das vitórias após o revés na última rodada. O Timão recebeu o RB Bragantino e perdeu por 2 a 1. A equipe tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X CORINTHIANS

14ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.