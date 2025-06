Corinthians enfrenta o Palmeiras em mata-mata da Copa do Brasil; veja detalhes

O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. A definição do confronto aconteceu nesta segunda-feira (2), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Timão reencontra o rival em uma partida decisiva nesta temporada.

O Timão bateu o rival na decisão do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Na volta, as equipes empataram por 0 a 0, com Hugo Souza defendendo uma penalidade cobrada por Raphael Veiga.

Os jogos de ida das oitavas de final estão previstos para acontecer entre os dias 29 e 31 de julho. Os duelos de volta serão entre 5 e 7 de agosto. Os mandos de campo ainda não foram definidos pela CBF, e a reportagem será atualizada após o sorteio.

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na decisão do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Mata-mata da Copa do Brasil

Ao todo, seguem na disputa 16 sobreviventes, que avançaram depois das respectivas disputas da terceira fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô seguem vivos na competição.

Uma classificação para as quartas de final renderá uma premiação ao vencedor dos confrontos avaliada em R$ 4.740.750,00 milhões. O campeão da Copa do Brasil irá receber cerca de R$ 771 milhões como prêmio.

Datas da Copa do Brasil