Na próxima quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Alianza Lima, pelo jogo da volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A venda para sócios iniciou às 14h desta quarta-feira (16) e, para o público geral, abrirá na sexta-feira (18), às 14h, ambas pelo site arenapoa.com.br.

Esse será o primeiro jogo após a compra dos direitos de gestão da Arena do Grêmio, e doação ao clube, por parte do empresário Marcelo Marques. Como consequência, há diminuição no preço dos ingressos, em todos os setores.

Veja o preço dos ingressos para Grêmio x Alianza Lima

Arquibancada Norte: R$ 40 / R$ 20 (meia-entrada) Superior Norte: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Sul: R$ 50 / R$ 25 (meia-entrada) Superior Leste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Superior Oeste: R$ 60 / R$ 30 (meia-entrada) Gramado Sul: R$ 70 / R$ 35 (meia-entrada) Gramado Leste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Gramado Oeste: R$ 80 / R$ 40 (meia-entrada) Cadeira Gold: R$ 90 / R$ 45 (meia-entrada)

O que está em jogo?

Melhor segundo colocado da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta o Alianza Lima, pior terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, em confronto de 180 minutos. Quem avançar enfrenta a Universidad Católica-EQU nas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo de volta será no Equador.

Como chegar à Arena do Grêmio

A Arena do Grêmio está situada na Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Você pode conferir as principais opções de transporte para chegar ao estádio aqui.