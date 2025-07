John Kennedy está de volta ao Fluminense e já começou suas atividades no CT Carlos Castilho. O atacante chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (16) e se reapresentou ao clube, passou por testes fisiológicos e depois fez atividades na academia, sempre acompanhado pela equipe de preparação física. Sua volta foi possível graças a um acordo com o Pachuca, do México, que decidiu encerrar o empréstimo do jogador mais cedo.

John Kennedy retorna ao Fluminense. (Foto: João Brandão/Lance!)

Recebido com muito carinho por seus companheiros e pela equipe do clube, Kennedy não escondeu a felicidade de retornar.

- Estou muito feliz por estar de volta. É um momento especial para mim, especialmente depois de ter vivido uma nova experiência fora. Espero poder ajudar - disse John Kennedy.

Formado em Xerém, Kennedy fez sua estreia no time profissional em janeiro de 2021 e rapidamente se destacou. Sua trajetória é marcada por momentos importantes, como o gol que garantiu o título inédito da Conmebol Libertadores em 2023. Ele também conquistou a Conmebol Recopa em 2024 e participou das vitórias nos campeonatos cariocas de 2022 e 2023, acumulando 112 partidas e 21 gols pelo Tricolor. Agora de volta ao grupo sob o comando de Renato Gaúcho, Kennedy está confiante para essa nova fase.

- Foi um reencontro muito bom, todo mundo foi muito receptivo. Esse grupo é incrível. Só tenho a agradecer pelo carinho de todos - finalizou o atacante, que agora se junta ao Fluminense para a continuidade da temporada.

