Pitaco do Guffo: o jogador que decidiu o Fla-Flu

Com um magro 1-0, o Flamengo bateu o Fluminense no Maracanã no domingo (20/07), em um clássico onde os holofotes estavam para ver o primeiro jogo do Tricolor sem o craque Jhon Arias, e também para a volta de Pedro ao banco do Mengão. E o único gol da partida, aliás, foi do camisa 9 rubronegro. Mas o jogador que decidiu o Fla-Flu não foi ele.

Recuperando a análise pós jogo, revisando lances e estudando os dados em seu devido contexto, percebe-se a influência de um outro atleta na partida. Alguém que não tem a princípio, a obrigação de controlar o jogo com suas ações. Mas que colocou o Fla-Flu no bolso. Estou falando do zagueiro Léo Ortiz.

Zagueiro camisa 10

A torcida já brinca com Léo Ortiz que ele é um “zagueiro que joga com a camisa 10", pelo futebol de alta qualidade técnica que apresenta. Ainda mais depois do encontro com Zico, onde o Galinho deu sua chancela ao zagueiro. E desde essa bênção do maior craque da história rubro-negra, o camisa 3 que joga como armador tem se destacado.

Conexões entre Léo Ortiz e Allan, e Danilo: principal interlocutor do jogo flamenguista. Arte: SportsBase

Utilizando os dados da SportsBase, uma das maiores empresas coletoras de dados esportivos do mundo, percebemos ainda mais como Léo foi importante no jogo. Ele foi o principal elo de ligação entre defesa, meio e laterais, servindo de distribuidor da bola, com um excelente 88% de acerto nos passes (sua média é de 92%).

Importante até o final da partida

Pedro fez o gol da vitória em um típico carrinho de centroavante. A assistência? Uma cabeçada de Léo Ortiz. Só isso já o consagraria. Mas isso foi só a cereja do bolo. Léo acertou 100% dos seus passes para dentro da área, venceu 67% dos desafios no campo adversário, interceptou 8 bolas (2 no campo do Fluminense) e acertou incríveis 100% dos desarmes. Sem desalinhar o terno!

Ações dos jogadores: Léo Ortiz dominante até o final da partida. Fonte: SportsBase

Mas o que mais me impressionou do zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira foi a capacidade de ser predominante até o final da partida. Veja no quadro acima a comparação das ações dos jogadores (linha vermelha) em relação às ações totais da equipe (linha cinza). Somente Léo Ortiz, Juninho e Pedro fizeram mais ações que o time nos últimos 15 minutos de jogo, quando o Flamengo decidiu a partida. Com um detalhe: Léo era o único dos três que estava em campo desde o começo da partida. O jogador que decidiu o Fla-Flu veste a camisa 3 e joga como craque.