Série C: Náutico vence o líder Caxias; Anápolis faz dever de casa e bate Guarani

A 13ª rodada Série C se encerrou nesta segunda-feira (7) com duas partidas, ambas às 19h30 (de Brasília). O Náutico venceu o líder Caxias por 2 a 0, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Também jogando em casa, o Anápolis venceu o Guarani também por 2 a 0 no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO).

Com o resultado, o Caxias perdeu a chance de ampliar sua vantagem sobre a Ponte Preta. O time do Rio Grande do Sul ficou estacionado nos 27 pontos e o Náutico chegou aos 20, dormindo na sexta posição da Série C.

No outro confronto, a vitória do Anápolis sobre o Guarani aproximou tirou o time da lanterna da competição. O clube do Centro-Oeste chegou aos 13 pontos, igualou a pontuação do Confiança e subiu para a 17ª posição do campeonato. O Guarani ficou com 16 e perdeu a 15ª posição para o Botafogo-SP.

Confira os resultados da 13ª rodada da Série C

Náutico 2 x 0 Caxias

Vinicius, do Náutico, comemora seu gol durante partida contra o Caxias (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Em casa, o Náutico não decepcionou a torcida e bateu o líder Caxias por 2 a 0. Em um jogo com nove cartões amarelos, o Timbu só conseguiu balançar as redes no segundo tempo. Paulo Sérgio abriu o placar aos 15 minutos e Vinícius deu números finais ao contador aos 38.

Anápolis 2 x 0 Guarani

Kadu, do Anápolis, comemora seu gol com jogadores do seu time durante contra o Guarani (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

Jogando em casa e em busca de deixar a lanterna da Série C, o Anápolis cumpriu seu dever ainda no primeiro tempo de jogo. Kadu aproveitou o rebote do pênalti defendido por Andrey e abriu o placar aos 12 minutos. No fim da primeira etapa, André Simplício conseguiu uma bela finalização de fora da área e marcou um golaço para ampliar a vantagem. No segundo tempo, os donos da casa seguraram o resultado e saíram com a vitória.