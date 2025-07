Danilo desembarca no Rio para se apresentar ao Botafogo

Novo reforço do Botafogo, o volante Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (21), no Aeroporto do Galeão. Já anunciado pelo clube, o jogador de 24 anos chega após passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e assinou contrato até julho de 2029.

Torcedores do Botafogo recebem Danilo no Aeroporto do Galeão (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

Danilo estava em Salvador, sua terra natal, e seu voo pousou na Cidade Maravilhosa às 21h20. Recebido por parte do estafe do Glorioso e por um pequeno grupo de torcedores, o volante celebrou o acerto.

— Muito feliz de estar aqui no Botafogo, um time grande aqui no Rio. A expectativa é grande, de poder ajudar o time, que já vem em uma crescente desde o Mundial, que eu estava acompanhando. Espero ajudar da melhor forma possível e continuar ganhando títulos com o Botafogo — falou à imprensa.

O Botafogo vive a expectativa de contar com a badalada contratação já no duelo com o Corinthians, no sábado (26), no Nilton Santos, mas precisa regularizar sua inscrição na CBF. Danilo chega como reposição após a negociação de Gregore, vendido ao Al-Rayyan, do Catar. O novo reforço do Botafogo também contou que já conversou com o treinador Davide Ancelotti.

— Eu falei com ele, ele foi muito importante. Fico muito feliz que o professor quis contar comigo. Estou muito feliz também em estar aqui para ajudar ele — contou.

Revelado pelo Palmeias, Danilo foi vendido para o Nottingham Forest em janeiro de 2024 por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). No Verdão, levantou troféus de campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil, duas vezes da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Danilo se tornou a contratação mais cara do Botafogo e admitiu que ficou surpreso ao receber a notícia.

Danilo sorri para fotos no aeroporto antes de assinar com o Botafogo (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

— Eu soube durante o voo, meu empresário me mandou. Fico muito feliz e espero honrar esse dinheiro muito bem gasto do John Textor, com bastante partida boa e título — revelou.

As negociações entre Botafogo e Forest foram mais um passo da relação estreita de John Textor e Evangelos Marinakis. Antes, o Glorioso havia vendido o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, então destaques da temporada.

A data de apresentação de Danilo será divulgada em breve pelo Botafogo. Além dele, na última semana, a SAF anunciou a chegada do atacante colombiano Jordan Barrera, que estava no Junior Barranquilla. A diretoria alvinegra ainda mira a chegada de um zagueiro.