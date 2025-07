Pitaco do Guffo: o Brasileirão tem novo líder

Com a vitória por 0x2 contra o Fluminense (e a derrota do Flamengo para o Santos), o Cruzeiro assumiu a ponta da tabela da Série A. E o melhor de tudo: jogando um bom futebol. Mas quais os recursos que o técnico Leonardo Jardim utiliza para levar seu time ao topo? O Brasileirão tem um novo líder e que veio para ficar.

continua após a publicidade

Primeiro é importante lembrar que aqui nesta coluna, publicada dia 16/05, já indicava que o Cruzeiro estava entre os 4 candidatos ao título (baseado no chamado “Paradigma Guardiola"). Por tanto, não é surpresa alguma que seis rodadas depois, a Raposa esteja surfando na liderança. Foi avisado!

Competindo de igual para igual

Logo após a parada do Mundial de Clubes, o primeiro jogo do Cruzeiro foi uma sonora goleada contra o Grêmio, onde o time mostrou um imenso domínio sobre os espaços e o controle da bola. Poderia ter sido um placar mais elástico ainda para os mineiros, mas foi o suficiente para consolidar o time na segunda colocação na tabela naquela rodada.

continua após a publicidade

Técnico do Cruzeiro Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Mesmo que Palmeiras, Flamengo e Botafogo tenham elencos mais caros, o Cruzeiro está competindo de igual para igual no favoritismo ao título. Graças à excelência do trabalho de Leonardo Jardim, que estabeleceu uma cultura de “futebol não se joga só com a bola", tornando a intensidade defensiva uma arma de dominação cruzeirense sobre os adversários.

Um time muito objetivo

O modelo de jogo de Leonardo Jardim é vertical e intenso. Não se trata de um time que “enrola” com a bola no pé: o Cruzeiro tem uma média de 46% de posse de bola por jogo, estando em 16o lugar no campeonato na média de posse. Mas é o terceiro em quantidade total de assistências para finalizações (143), atrás apenas do Galo (145) e do Botafogo (153). Ou seja, com pouca posse, é um time que se associa bastante e gera suas finalizações a partir da construção coletiva. É um time objetivo.

continua após a publicidade

Invicto a 14 jogos, o time tem um elenco confiável, principalmente no setor ofensivo. Jogadores como Kaio Jorge, Wanderson, os volantes com qualidade no passe como Lucas Silva e Romero, e o craque do time, Matheus Pereira, executam as ideias de Jardim em harmonia, mostrando que o encaixe veio e que as soluções de banco entram sem prejudicar a qualidade coletiva.

Falta muito para o final do campeonato, muitas coisas podem acontecer e o Campeonato Brasileiro sempre se caracterizou por ser muito difícil e disputado. Ainda mais com a quantidade de partidas que os times precisam fazer, gerando lesões e suspensões que afetam os modelos de jogo. Mas o fato é que o Brasileirão tem um novo líder, e ele é azul e Cabuloso.