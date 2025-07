Pedro decide, e Flamengo bate o Fluminense pelo Brasileirão

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. Pedro, que entrou no segundo tempo e retornou após ficar fora por indisciplina, fez o único gol da partida.

Flamengo x Fluminense: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo no Maracanã teve desempenho apático de Flamengo e Fluminense. O Rubro‑Negro controlou a posse e ocupou o campo de ataque, mas não levou perigo e sequer chutou ao gol defendido por Fábio.

Por sua vez, o Tricolor se postou de forma compacta, explorou o contra‑ataque e foi mais incisivo, ainda que sem criar oportunidades claras. A única finalização exigindo intervenção de Rossi saiu dos pés de Bernal, já nos minutos finais da etapa inicial, em chute de fora da área que ficou nas mãos do argentino.

Segundo tempo

O jogo voltou do intervalo no mesmo ritmo, com o Fla trocando passes no campo do Flu, mas sem objetividade. A primeira boa chance veio aos 12 minutos, quando Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Ortiz cabeceou para defesa de Fábio.

A partida seguiu morna até os minutos finais, mas as substituições de Filipe Luís fizeram a diferença. Já aos 38'/2ºT, Juninho enfiou bola nas costas da zaga tricolor e acionou Pedro, que deixou Freytes caído e bateu para defesa de Fábio. No lance seguinte, Luiz Araújo cobrou escanteio, Léo Ortiz desviou, e o camisa 9 rubro-negro abriu o placar no Maracanã, no retorno dele ao time após ser afastado por indisciplina.

O Fluminense buscou ter a bola nos acréscimos, com Renato desfazendo o esquema de três zagueiros, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Rossi. Assim, vitória do Flamengo no Maracanã.

Com gol de Pedro, Flamengo vence o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), e visita o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 19h30, o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã, também pelo Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Pedro, aos 39'/2ºT (1-0).

🟨 Cartões amarelos: Léo Pereira, Allan e Pedro (FLA); Canobbio (FLU);

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️ Público presente: 58.416 pessoas.

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo (Viña, aos 37'/2ºT), Léo Ortiz e Léo Pereira; Jorginho, Allan (Evertton Araújo, aos 37'/2ºT) e Arrascaeta (Pedro, aos 27'/2ºT); Luiz Araújo, Wallace Yan (Juninho, aos 15'/2ºT) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves, aos 15'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Ignácio (Soteldo, aos 43'/2ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal; Martinelli (Hércules, aos 19'/2ºT) e Lima (Nonato, aos 32'/2ºT); Canobbio (Serna, aos 19'/2ºT) e Everaldo (John Kennedy, aos 32'/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).