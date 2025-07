Flamengo confirma lesão de Danilo; Plata realiza tratamento médico

O Flamengo atualizou, na tarde desta segunda-feira (21), o boletim médico dos jogadores. Danilo, que deixou o clássico com o Fluminense com incômodo na coxa direita, foi diagnosticado com lesão no local. Já Gonzalo Plata, que sentiu a coxa direita ainda no aquecimento, apresenta sinais de tendinite e já realiza tratamento.

- Substituído na segunda etapa do clássico contra o Fluminense, no último domingo (20), realizou exame de imagem nesta tarde. A ressonância magnética apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo - disse o Flamengo sobre Danilo.

Erick Pulgar retorna ao Brasil nesta quinta-feira

O chileno Erick Pulgar, que se machucou durante o Mundial de Clubes, vai retornar ao Brasil nesta quinta-feira. O meio-campista passou por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, e estava se recuperando no seu país de origem. Ele seguirá o tratamento, agora, no Ninho do Urubu.

Erick Pulgar durante partida do Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Confira outras atualizações do departamento médico do Flamengo

"ALEX SANDRO

Em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, iniciou trabalhos de fisioterapia no campo nesta segunda-feira (21).

AYRTON LUCAS

Enquanto aguarda a cicatrização completa da ferida sofrida no confronto com o São Paulo, realiza trabalhos de força na academia do CT George Helal.

MICHAEL

Segue em tratamento por conta de dores no tornozelo esquerdo."

