Corinthians completa pagamento da primeira parcela da dívida com o Cuiabá

O Cuiabá confirmou que o Corinthians efetuou o pagamento do valor restante da primeira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Mais cedo, na noite desta segunda-feira (21), a diretoria do Dourado havia alegado que o valor não havia sido quitado, mas depois reconheceu o complemento.

Segundo informações do "UOL", confirmadas pelo Lance!, o Corinthians realizou um pagamento de R$ 625 mil, que se somou a um valor inicial de R$ 150 mil. A diretoria alvinegra ainda precisa quitar 23 parcelas de R$ 738.394,11 para encerrar a dívida com o Cuiabá.

Em abril, a CNRD homologou um acordo que estabelece o parcelamento da dívida do Corinthians em 24 vezes, com vencimentos trimestrais até abril de 2031. Os pagamentos tiveram início no dia 17 de julho e incluem tanto o valor principal quanto os honorários advocatícios. O plano prevê ainda uma margem de tolerância de cinco dias em caso de atraso.

Ao todo, o Corinthians precisa pagar R$ 76 milhões a jogadores, empresários e clubes. A dívida com o Cuiabá está avaliada em R$ 18 milhões referente a contratação de Raniele, no início do último ano, ainda na gestão de Augusto Melo.

Contratação de Raniele

O Alvinegro contratou o volante Raniele em janeiro do ano passado em um acordo que estipulava o pagamento de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,4 milhões na cotação atual) ao Cuiabá por 60% dos direitos econômicos.

Os atrasos geraram um desgaste nas relações do clube. Na sexta-feira (18), o Cuiabá questionou o atraso do Corinthians no pagamento da primeira parcela.

— Faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de julho e até agora NADA. Estamos aguardando… Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando — escreveu o clube no X, no antigo Twitter.