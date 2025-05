Pitaco do Guffo: o campeão brasileiro já está entre nós

60% dos últimos campeões estavam no G4 nessa fase

Paradigma Guardiola sugere que campeão do torneio deve estar no G4 após 8 rodadas

Conhecido como “Paradigma Guardiola", existe a tese (de autoria outorgada ao treinador catalão) que conta que para ser campeão de um torneio nacional de pontos corridos da primeira divisão, há dois passos definitivos: chegar e se manter nas últimas 8 rodadas no G4 e terminar a oitava rodada entre os 4 primeiros. Sendo assim, podemos afirmar que o campeão brasileiro já está entre nós.

Se pegarmos os 10 últimos campeonatos, tivemos 60% de confirmação de que o campeão estava no G4 na oitava rodada. E esse número só não é maior porque dois campeonatos aconteceram na pandemia (2020/21), com vários fatores que forçaram uma alteração nos padrões estatísticos. Mas a confirmação da tese é bastante afirmativa.

O que contam os números do G4

Ao terminar a 8a rodada, o Palmeiras lidera, com Flamengo em segundo, Bragantino em terceiro e Cruzeiro em quarto. E olhando pro passado, podemos afirmar que há de 60% a 80% de probabilidade de que o campeão brasileiro de 2025 seja um desses 4 times.

Palmeiras e Bragantino são mais eficientes na pressão defensiva no campo adversário (55% e 57%), na recuperação de bolas perdidas em até cinco segundo (índice REC5), e na média de acertos nos desarmes (58% para ambos).

Conseguirá Filipe Luis ser campeão no seu primeiro Brasileirão como técnico? Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Já Flamengo e Cruzeiro são os dois que marcam mais gols do que o esperado: possuem uma média maior de gols marcados do que de gols esperados (xG). Também são os dois melhores no aproveitamento das chances criadas (30% e 37%) e aproveitamento das finalizações (44% para ambos).

O dna de um campeão

Muito se debateu no mundo do futebol se o que ganha campeonatos são ataques eficientes ou defesas fortes. E na verdade, o dna de um campeão está em ser equilibrado nas duas fases do jogo e sempre manter um bom nível de aproveitamento das ações. Isso é o que faz um time ser realmente competitivo.

Podemos afirmar que o campeão brasileiro já está entre nós baseado na tese criada por Guardiola, mas sempre há espaço para surpresas no nosso futebol. O São Paulo (4 vezes), o Athlético-PR (3 vezes) e a dupla GreNal (2 vezes cada um), chegaram no G4 na oitava rodada, mas não ganharam o campeonato. O Atlético-MG chegou 5 vezes na rodada 8 dentro do G4. Mas o ano em que foi campeão, 2021, ele não figurava entre os 4 primeiros.

De todas formas, essa coluna reza no altar de Pep Guardiola, e se ele diz que pra ser campeão precisa terminar a oitava rodada no G4, eu acredito. Sendo assim e olhando pro G4, o caneco deve ir ou para um dos melhores ataques (Flamengo e Cruzeiro), ou para uma das melhores defesas (Palmeiras e Bragantino). Será que o campeão brasileiro já está entre nós?

Dados do Brasileirão: SportsBase