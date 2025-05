Depois de empatar por 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga-COL, em casa, pela Copa Libertadores, o Fortaleza atingiu a marca de sete partidas sem perder. São duas vitórias e cinco empates no período mencionado.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A sequência invicta teve início nas quatro partidas consecutivas fora de casa, quando o Tricolor ficou na igualdade com Atlético Bucaramanga (1 a 1), Sport (0 a 0), Retrô (1 a 1) e São Paulo (0 a 0).

Os três compromissos seguintes, em casa, trouxeram os dois triunfos do período. O Fortaleza goleou o Colo-Colo-CHI por 4 a 0 na Arena Castelão e superou o Juventude por um placar ainda mais elástico: 5 a 0 no Estádio Presidente Vargas.

Depois, novamente no Castelão, o clube ficou no 0 a 0 com o Bucaramanga. Com as chances perdidas, o Fortaleza desperdiçou a oportunidade de garantir classificação antecipada às oitavas da Copa Libertadores.

Partida entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, na Arena Castelão, pela Copa Libertadores. Equipes empataram por 0 a 0 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Tricolor não sofreu gols nos últimos três jogos, fator que está contribuindo para a invencibilidade do time. Nomes como o goleiro João Ricardo e os zagueiros Kuscevic e Gustavo Mancha têm sido importantes para o momento da defesa.

Com cinco tentos cedidos na Série A, o Leão tem a terceira melhor defesa do torneio, empatado com o Botafogo. Flamengo (quatro) e Palmeiras (três) aparecem acima no quesito.

Agenda do Fortaleza

Em busca do oitavo jogo consecutivo sem ser derrotado, o próximo compromisso do Fortaleza será diante do Vasco, fora de casa, pelo Brasileirão. O encontro acontecerá a partir das 18h30 (de Brasília) do próximo sábado (17).