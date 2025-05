A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Raphael Claus será o árbitro do clássico entre Corinthians e Santos, marcado para o próximo domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Claus será auxiliado pelos bandeirinhas Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima. No apoio à arbitragem, Fagson Junior dos Santos Silva atua como quarto árbitro, enquanto Caio Max Augusto Vieira será o responsável pelo VAR. Todos os profissionais são do estado de São Paulo, com exceção do árbitro de vídeo, representando o Rio Grande do Norte.

A escolha da arbitragem segue gerando polêmica entre torcedores. Na final do Paulistão deste ano, a nomeação de Raphael Claus pela FPF foi recebida com protestos pela torcida do Corinthians, que não aprova a presença do árbitro em jogos decisivos do clube.

No lado santista, o clima também é de desconfiança. Na decisão do Campeonato Paulista do ano passado, os torcedores do Peixe não engoliram a marcação de um pênalti em Endrick, do Palmeiras — lance que teve peso direto na conquista do título pelo time alviverde.

Reencontro entre Corinthians e Santos

O primeiro clássico alvinegro desta temporada ocorreu no dia 12 de fevereiro, pela 9ª rodada do estadual. Com Neymar em campo, o Santos perdeu por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Guilherme, o artilheiro da competição, descontou para o time da Baixada Santista.

O segundo jogo foi válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 9 de março, e o Santos perdeu por 2 a 1 com gols de Garro e Yuri Alberto. Tiquinho marcou pelo Peixe. Na ocasião, a equipe paulista avançou para a final e levantou a taça de campeão.

Corinthians x Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Santos

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTOS

CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h00 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere