Jogo entre São Paulo e Grêmio pode ter protagonistas da “lei do ex”

O confronto entre São Paulo e Grêmio, marcado para este sábado (17), traz um elemento curioso: a possibilidade da famosa "lei do ex" entrar em ação. As duas equipes terão reencontros em campo, com jogadores que já vestiram ambas as camisas tricolores. A partida será às 21h, no Morumbis.

Pelo lado do São Paulo, quatro atletas têm passagem pelo Grêmio: Luciano, Alisson, Ferreirinha e Ruan Tressoldi. Destes, três são titulares frequentes com Zubeldía — Alisson, Ferreira e Ruan. Luciano, por sua vez, tem sido opção no segundo tempo. Sua trajetória no clube gaúcho foi mais curta, entre 2019 e 2020.

Ferreirinha, com cinco gols na atual temporada, é quem possui a ligação mais duradoura com o Grêmio. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante conquistou a Recopa Sul-Americana, em 2018, além de quatro títulos do Campeonato Gaúcho. Hoje, é peça-chave no ataque são-paulino.

Um detalhe que chama atenção é que Ferreirinha, Alisson e Ruan chegaram a atuar juntos pelo Grêmio em 2021.

Do lado gremista, o reencontro também está presente. Tiago Volpi, ex-goleiro do São Paulo, retorna ao MorumBIS. Ele deixou o Tricolor Paulista em 2022, teve passagem pelo Toluca, do México, e assinou com o Grêmio em janeiro de 2025.

Situação de São Paulo x Grêmio

A "lei do ex" é uma expressão popular que se refere ao clássico cenário em que um jogador marca contra o clube onde atuou anteriormente. No duelo entre São Paulo e Grêmio, a superstição ganha força em meio ao momento instável vivido por ambas as equipes.

O São Paulo, apesar da classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória, ocupa a 16ª colocação, somando nove pontos e convivendo com o risco de entrar na zona de rebaixamento.

A situação do Grêmio não é muito diferente. O time gaúcho está em 15º lugar, com os mesmos nove pontos, e vem de uma sequência de três empates consecutivos na competição.