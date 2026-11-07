Temporal alaga gramado do Nilton Santos, casa do Botafogo, em jogo do sub-20; veja
Campo sintético ficou prejudicado por cerca e 40 minutos e mostrou aparência estranha depois
O temporal que caiu neste sábado (4), no Rio de Janeiro, prejudicou e muito o duelo entre Botafogo e Fluminense, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. O gramado do Estádio Nilton Santos ficou alagado, e o jogo precisou ser paralisado por cerca de 45 minutos.
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O Clássico Vovô nas categorias de base foi interrompido pela arbitragem aos 38 minutos do primeiro tempo, ainda com o empate sem gols no marcador.
Na transmissão do canal oficial do Alvinegro, as imagens assustaram por, sequer, conseguirem mostrar o campo de jogo, tamanho o volume de chuva. O duelo foi paralisado justamente no momento de maior intensidade da chuva, e quando a Defesa Civil emitiu alerta no estado.
No retorno para o segundo tempo, já com menos chuva, a aparência do campo sintético do estádio do Botafogo causou estranheza. Isso porque a tecnologia utilizada conta com cortiça no fundo, que subiu para a superfície com a chuva. Veja fotos abaixo:
Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, as equipes decidirão a vaga na grande decisão no próximo sábado (4), em Xerém, às 15h. O Fluminense, por ter a melhor campanha na fase de classificação da competição, joga por um novo empate para avançar.
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