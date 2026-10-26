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Lodi analisa derrota do Atlético e admite pênalti cometido: 'Assumo meu erro'

Lateral marcou um gol e cometeu um pênalti no revés por 3 a 2 para o Flamengo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/10/2026 23:00
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Jogador do Atlético disputa a bola com jogador do Flamengo em Atlético x Flamengo.Renan Lodi em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Renan Lodi em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, Renan Lodi, autor de um dos gols do Galo e responsável pelo pênalti que decidiu a partida nos minutos finais, analisou o desempenho da equipe e assumiu o erro no lance decisivo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, Renan Lodi, autor de um dos gols do Galo e responsável pelo pênalti que decidiu a partida nos minutos finais, analisou o desempenho da equipe e assumiu o erro no lance decisivo.

O lateral-esquerdo começou sua análise falando sobre o pênalti cometido em Léo Pereira, que resultou no gol da vitória do Flamengo. Lodi reconheceu a infração e também destacou a diferença de desempenho do Atlético entre os dois tempos da partida.

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— Primeiro, o lance com o Léo (Pereira). A bola estava em disputa, acabei chutando o pé dele. Eu assumo, fiz o pênalti. Isso não demonstra o que o nosso time fez durante o jogo. Primeira parte horrível. Na segunda parte, melhoramos. Isso sim é o Galo, isso sim é como tem que ser todos os jogos — disse o lateral

O lateral também comentou a sequência de compromissos importantes do Atlético, que segue na disputa de três competições. O jogador reconheceu a dificuldade de alternar o foco entre os torneios e destacou a necessidade de uma resposta rápida após duas derrotas consecutivas.

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— Sabemos que estamos em três competições, é difícil você virar a chave rápido. Agora temos que descansar, porque quinta-feira já temos um jogo importantíssimo. Precisamos dar uma resposta muito rápido, porque já são duas derrotas seguidas. Mais uma vez, eu assumo o meu erro. Faz parte. Não é a primeira vez que vou errar, vai acontecer e vida que segue. Amanhã é um novo dia e quinta-feira vamos novamente para fazer um grande jogo.

Jogador do Atlético domina a bola contra o Flamengo, pelo Brasileirão.
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