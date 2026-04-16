Assista na íntegra o Fut&Papo com Ricardo Rocha, campeão mundial em 1994

O Fut&Papo chega com novidade na grade do Lance!TV e passa a ser a companhia ideal para a sua tarde às quintas-feiras, com muita resenha, informação e bom humor para embalar o início da tarde. Na edição desta quinta, o destaque é a presença de Ricardo Rocha, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Tetracampeão mundial com a Seleção em 1994, o ex-zagueiro participa de um bate-papo leve e descontraído, relembrando bastidores e histórias marcantes daquela conquista histórica.

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Durante a conversa, Ricardo também revisita momentos importantes da carreira, com passagens por clubes como Santa Cruz, Vasco da Gama, Fluminense, Real Madrid e Flamengo, compartilhando histórias que traduzem bem o espírito irreverente e carismático que carrega até hoje. Resenha garantida com um dos personagens mais autênticos do futebol brasileiro.

Apresentado por João Lidington, ao lado de Marcelo Smigol e Fernando David, o Fut&Papo tem direção de Marcelo Gorodicht e segue apostando em um formato dinâmico, com convidados especiais e conversas que vão além das quatro linhas. Nesta quinta, já sabe: é só dar o play e aproveitar uma resenha de peso.

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Ricardo Rocha foi o convidado do Fut&Papo (Arte: Lance!)

Relembre o último Fut&Papo

O último Fut&Papo recebeu o ex-dirigente Marcos Braz, que passou por Flamengo e Remo. Pelo clube carioca, Braz foi vice-presidente e esteve presente nas conquistas das Libertadores de 2019 e 2022, de três Campeonatos Brasileiros (2009, 2019 e 2020) e de três Copas do Brasil (2006, 2022 e 2024). Pelo Remo, participou do acesso para a Série A do Brasileirão em 2026.

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