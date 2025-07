Ceará e Mirassol se enfrentam pela primeira vez na Série A; veja

Ceará e Mirassol duelam nesta quarta-feira (23), na Arena Castelão, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 19h (de Brasília). Este será o quinto confronto entre as equipes na história e o primeiro na Série A.

O histórico do embate traz um início recente. Os cearenses e os paulistas se encontraram pela primeira vez na Série B de 2023, com um empate e um triunfo do Alvinegro. Posteriormente, nos dois jogos da edição de 2024, o Mirassol conquistou duas vitórias.

Ao fim daquele campeonato, Ceará e Mirassol subiram juntos para a Primeira Divisão. O Vovô terminou o certame em quarto lugar, com 64 pontos. O Leão, por sua vez, obteve 67 pontos e foi vice-campeão.

Partida entre Mirassol e Ceará, pela Série B (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Momentos de Ceará e Mirassol

O time treinado por Léo Condé vem de derrota por 1 a 0 para o Internacional, fora de casa. Com isso, são quatro resultados negativos nas últimas cinco rodadas. o que acende um sinal de alerta pelos lados de Porangabuçu.

O Alvinegro é o atual 11º colocado na competição nacional, com 18 pontos. Neste ano, o grande objetivo do Ceará é garantir a permanência em tal divisão.

Por outro lado, os comandados de Rafael Guanaes receberam o Santos na última rodada e venceram por 3 a 0. O time paulista vive boa fase na competição, tendo seis jogos de invencibilidade: quatro triunfos e dois empates.

O Leão é o sétimo colocado na tabela, com 21 pontos. O Bahia, que abre o G6, tem 25 pontos.