Veja a provável escalação do Ceará para receber o Mirassol

O Ceará enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (23), na Arena Castelão, valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). Somando quatro derrotas nas últimas cinco rodadas do torneio, o Alvinegro apresentará uma baixa no setor defensivo.

O treinador Léo Condé terá o desfalque do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O substituto do defensor deve ser Nicolas, atleta do mesmo setor.

Por outro lado, o meio-campista Lucas Mugni cumpriu suspensão contra o Internacional e poderá ser escalado novamente. Diante dos gaúchos, Matheus Araújo foi o titular na sua vaga.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Com isso, um provável Ceará é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

O time vem de derrota por 1 a 0 para o Internacional, fora de casa. Com isso, são quatro resultados negativos nas últimas cinco rodadas. O Alvinegro é o atual 11º colocado na competição nacional, com 18 pontos. Neste ano, o grande objetivo do Ceará é garantir a permanência em tal divisão.

Por outro lado, os comandados de Rafael Guanaes receberam o Santos na última rodada e venceram por 3 a 0. O time paulista vive boa fase na competição, tendo seis jogos de invencibilidade: quatro triunfos e dois empates. O Leão é o sétimo colocado na tabela, com 21 pontos.

