Corinthians deve ter mudança no ataque; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior prepara mudanças na escalação do Timão.

O treinador não poderá contar com Raniele, suspenso pelo acúmulo de cartões, e Yuri Alberto, que segue realizando transição física. Por outro lado, terá o retorno de Matheuzinho, que foi desfalque na derrota para o São Paulo.

Dorival Júnior deve fazer mudanças no ataque do Corinthians. O treinador escalou Memphis e Romero no ataque contra o São Paulo, mas segundo informações da 'Itatiaia', deve promover a entrada de Talles Magno na equipe titular.

O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Talles Magno.

Dorival Júnior deve fazer mudanças no ataque do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Confronto decisivo

O Corinthians ocupa a décima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão busca uma reviravolta na competição nacional após a derrota por 2 a 0 contra o São Paulo, no sábado (19), atuando no Morumbis.

A má atuação da equipe gerou críticas da torcida. Na ocasião, Memphis foi substituído no intervalo do Majestoso, para a entrada do atacante Gui Negão. O holandês não ficou no banco de reservas durante a segunda etapa.

Dorival Júnior completou 14 jogos no comando do Corinthians. Mesmo com pouco tempo a frente do Timão, o treinador passou a conviver com uma pressão interna. Osmar Stábile e Fabinho Soldado, executivo de futebol, são a favor da permanência do técnico.

A partida contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, é vista internamente como crucial para a retomada da confiança da equipe e para a manutenção da estabilidade no departamento de futebol. Uma nova derrota pode intensificar a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, especialmente diante de um adversário direto na parte intermediária da tabela.