Rivais pedem contratação de ‘barca’ do Atlético-MG com problemas salariais

A situação do Atlético-MG com a exposição das notificações judiciais de um grupo de jogadores e o processo de Rony na justiça, por conta de problemas salariais, virou assunto na web. Rivais reagiram às manifestações de Scarpa, Igor Gomes e Gabriel Menino, além de Rony, e pediram contratações para os seus times.

Rivais reagem

Scarpa

Scarpa chegou ao Atlético no final de 2023 e já soma 100 partidas pelo clube. Na temporada, são 33 jogos, dois gols e sete assistências. O meia foi contratado por cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Igor Gomes

Igor Gomes está no Galo desde 2023 e soma 127 partidas no período. O meia foi mais um dos atletas que notificaram o Galo.

Gabriel Menino

Gabriel Menino chegou ao Atlético em negociação envolvendo a ida de Paulinho ao Palmeiras. O volante teve bom começo, mas recentemente perdeu desempenho.

Contra o Palmeiras, Menino foi substituído ainda na primeira etapa e não ficou nada satisfeito. O atleta não falou com a comissão e foi diretamente para o vestiário.

Caso Rony

Nesta terça-feira, Rony, atacante do Atlético-MG, pediu rescisão do contrato com o clube mineiro. O jogador entrou na justiça e pediu o fim do vínculo por conta de atraso de salários.

A informação foi adiantada pelo Canal do Frossard e confirmada pelo Lance! Rony foi contratado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) no início do ano. O atacante fez 29 jogos, marcando 10 gols com a camisa atleticana.

Rony e seu staff entendem que os atrasos de salários são o suficiente para a justiça dar ganho de causa ao jogador. Vale lembrar que o Atlético fez o pagamento recentemente do que devia aos atletas. Atualmente, o clube deve uma parcela do direito de imagens, que venceu no dia 20 de julho.

Nota do Atlético

O Atlético soltou uma nota aos jornalistas informando que foi notificado pela Justiça do Trabalho do caso. O clube afirmou que todos os salários estão em dia, com uma parcela do direito de imagens atrasada em dois dias.

"O Atlético informa que foi notificado pela Justiça do Trabalho, em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com os salários (CLT) rigorosamente em dia, e somente com uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas dois dias. O Clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis."