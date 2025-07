Jogo da Portuguesa terá ingressos grátis pela Série D; veja como garantir

A Portuguesa enfrenta o Boavista neste sábado (26) pela última rodada da fase de grupos da Série D e anunciou que terá portões abertos para a torcida assistir o duelo no Canindé. O clube divulgou a ação na tarde desta terça-feira (22) e convocou os torcedores para apoiar a Lusa no último duelo antes dos confrontos de mata-mata da competição. Bola rola às 16h.

Líder do Grupo 6 da Série D com 27 pontos em 13 jogos, a Portuguesa terá pela frente um adversário em baixa. O Boavista, do Rio de Janeiro, é o lanterna da chave com apenas nove pontos conquistados e não tem mais chance de acesso para a próxima fase da última divisão nacional.

A Lusa também já garantiu o primeiro lugar. Mesmo em caso de derrota, termina fase de grupos como líder , já que tem quatro pontos de vantagem para o Rio Branco, do Espírito Santos, segundo colocado da chave. A diretoria do clube paulista quer aproveitar a boa fase para encerrar a primeira etapa da competição com presença marcante da torcida.

- A Lusa vai abrir os portões do Canindé para que todos os torcedores possam empurrar o time em mais um passo na caminhada rumo ao acesso. Um presente para a torcida que nunca abandona, que canta, apoia e transforma o estádio em casa de verdade; e uma oportunidade ao apaixonado por futebol viver uma experiência única em um dos mais tradicionais estádios do Brasil - destacou o clube no anúncio.

Como garantir os ingressos

Para garantir as entradas para o duelo entre Portuguesa e Boavista, basta acessar o site Somos Lusa (clique aqui) e fazer o cadastro no plano "Free", que é gratuito. Na sequência, realizar o check-in no app Somos Lusa Play. Para os torcedores que já são sócios, basta fazer o check-in normalmente que o ingresso será confirmado sem custos.

O check-in estará disponível até às 16h da sexta-feira (25). Depois disso, não será mais possível garantir o ingresso de maneira gratuita. O clube reforça que torcedores menores de idade não precisam fazer o procedimento é preciso apenas se dirigir às bilheterias do Canindé no dia da parte para retirar as entradas antes da bola rolar.

Portuguesa está classificada para a segunda fase da Série D 2-25. (Foto: Divulgação/Portuguesa)

Regulamento da Série D

No total, são 64 clubes em oito grupos com oito participantes cada. Nesta etapa, os grupos são divididos de maneira regional, de forma que os adversários ocupem uma mesma região do país, evitando menos deslocamentos pelo território nacional. No Grupo 6, da Lusa, por exemplo, estão o Água Santa, de São Paulo, Boavista e Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Rio Branco, do Espírito Santi e Pouso Alegre, de Minas gerais.

Desses, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase, que tem 32 equipes que se enfrentam em confrontos mata-mata de ida e volta. Daí em diante, a competição segue o padrão dos campeonatos eliminatórios, com oitavas de final, quartas, semi e a grande decisão. Se classificam à Série C os quatro melhores do mata-mata.