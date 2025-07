O meia-atacante uruguaio Diego Hernández, de 25 anos, foi oficializado como reforço do Remo nesta terça-feira (22). O jogador foi cedido por empréstimo pelo Botafogo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Diego Hernández havia retornado ao Glorioso nos últimos dias após passagem também por empréstimo pelo Everton do Chile, onde jogou apenas 13 partidas. Por lá, marcou um gol e deu duas assistências.

O Remo será o terceiro clube diferente que o meia passa por empréstimo desde que foi contratado pelo Botafogo. O primeiro foi o León, do México, no segundo semestre de 2024, com números parecidos: 13 jogos, dois gols e duas assistências.

Contratado em 2023 junto ao Montevideo Wanderers, Diego Hernández chegou ao Botafogo com a expectativa de ser uma grande promessa. No entanto, em sua primeira passagem pelo clube, ele disputou 24 partidas e teve um desempenho modesto, com apenas um gol e duas assistências

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo faz boa campanha e mira o acesso à elite. A equipe do Pará soma 26 pontos em 17 partidas, ocupando a quinta colocação e com a mesma pontuação Chapecoense, que abre o G4.

Esta foi a segunda movimentação entre os clubes a janela. Antes, foi firmado o acordo pela transferência do jovem lateral Kadu, de 19 anos, ao Botafogo, por empréstimo, com opção de compra fixada em cerca de R$ 5 milhões.