Marcos Braz ironiza médico do Flamengo após declaração sobre De La Cruz

As falas do chefe do departamento médico do Flamengo sobre o meia De La Cruz seguem repercutindo. Em um grupo de WhatsApp, José Luiz Runco declarou que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreparável, além de questionar a contratação do atleta, em 2023, ainda sob a antiga gestão de Landim.

As falas do médico repercutiram mal internamente, gerando respostas imediatas de torcedores, e inclusive de jogadores, como Arrascaeta, que saiu em defesa do compatriota. De La Cruz custou R$ 102 milhões aos cofres do Rubro-Negro em dezembro de 2023. Na época vice-presidente de futebol do Flamengo era Marcos Braz, atualmente no Remo.

Nesta terça-feira (22), o executivo de futebol do clube paraense concedeu entrevista coletiva. Entre perguntas sobre o Remo, Marcos Braz foi questionado sobre a afirmação de Runco e se sabia sobre a condição de De la Cruz. O dirigente se segurou para não comentar o assunto e ironizou.

— Eu queria muito te responder… mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, nós dois estaríamos estampados em todos os órgãos do país, mas em respeito… com certeza, com certeza, está aqui (aponta para a boca), mas em respeito ao Remo e sua torcida e a diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto, mas tá aqui! Perfeito. Eu não vou falar sobre um tema que não seja ligado ao clube do Remo. — disse, arrancando risadas dos jornalistas presentes.

Ex-Flamengo, Marcos Braz atualmente é executivo de futebol do Remo (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

Relembre a fala

Runco soltou o verbo no grupo de WhatsApp "Flamengo Barra". Questionado por um integrante sobre a saúde do uruguaio, o médico não guardou segredo sobre o diagnóstico e afirmou que a lesão do jogador é muito grave, e que inclusive o impossibilita de jogar futebol competitivo.

— Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente — disse o médico.

Desavenças

A relação entre membros da antiga diretoria de Rodolfo Landim e os atuais colaboradores da gestão de Bap não é harmoniosa. A contratação de De La Cruz foi aprovada por Marcio Tannure, ex-gerente de saúde e alto rendimento do clube, antecessor de Runco. Ao ser demitido pelo novo presidente, em fevereiro deste ano, Tannure criticou seu sucessor, afirmando que ele estava “aposentado”.

Marcos Braz também esteve envolvido em trocas de farpas. Quando era candidato, Bap criticava a postura do antigo homem forte do futebol e cobrava rapidez nas contratações. Na segunda-feira (21), o atual dirigente do Remo ironizou a postura do presidente na janela de transferências ao publicar uma foto do ex-corredor Usain Bolt, com a legenda: "Esse era rápido".