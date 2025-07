Paulinho, do Palmeiras, passa por nova cirurgia na canela

O atacante Paulinho, do Palmeiras, passou por nova cirurgia na canela direita para fixação da tíbia com enxerto ósseo, nesta terça-feira (22). O procedimento aconteceu em São Paulo, foi bem-sucedido e o jogador começará a recuperação com o Núcleo de Saúde e performance nos próximos dias.

Com isso, o camisa 10, que tinha feito a primeira cirurgia em dezembro, em razão de uma fratura por estresse na tíbia, perderá o restante da temporada e não será reforço do time de Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

No início do mês, o ortopedista Pedro Pontin, do Palmeiras, explicou a situação clínica de Paulinho. Em comunicado à imprensa, o médico relembrou a chegada do jogador, que trocou o Atlético-MG pelo Palmeiras no fim de 2024.

— O Paulinho é um atleta que veio em condição especial. Ele chegou contratado de uma equipe que, ao longo do ano, diagnosticou uma reação de estresse na tíbia. Constatou-se uma fratura por estresse e, ao longo da última temporada, ele jogou com muitas limitações — disse o ortopedista.

Na ocasião, Pontin explicou como será o novo procedimento cirúrgico do atacante. Segundo ele, o departamento médico do Palmeiras não quer que Paulinho passe a temporada se desgastando, se colocando em risco que pode ocasionar até mesmo outros tipos de lesões.

— Basicamente será uma fixação do osso. Pretendemos usar um implante resistente o suficiente para aguentar a carga. A isso, agregamos o que chamamos de enxerto ósseo, com material do próprio atleta. Vai dar estabilidade, o osso com a maior estabilidade possível para suportar, futuramente, a carga de treinos e jogos a que será submetido — detalhou o médico.

Valores da negociação de Paulinho com o Palmeiras

Para ter Paulinho como reforço, o Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões) ao Atlético-MG, além de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20. O Verdão, no entanto, permaneceu com um percentual dos direitos econômicos da dupla. Com a camisa alviverde, Paulinho soma três gols e duas assistências em 15 partidas.