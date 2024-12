Murilo, zagueiro do Palmeiras, promove amistoso beneficente no interior da Bahia

O zagueiro do Palmeiras, Murilo, realizou nesta semana o primeiro amistoso beneficente do instituto que comanda na cidade de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. A ideia de criar a Escola Murilo Paim de futebol foi criada em 2024 e o atleta teve a oportunidade de acompanhar de perto o impacto na comunidade da cidade.

A partida arrecadou mais de 400 kg de alimentos que foram distribuídos para as famílias necessitadas de São Gonçalo. O jogador, que atuou ao lado de amigos de longa data na partida, afirmou que a ideia é reunir familiares e amigos que cresceram na cidade e retribuir à população com a doação dos alimentos.

- É sempre bom poder reunir os amigos e familiares, que me conhecem desde pequeno. É ainda mais prazeroso quando estamos juntos para fazer o bem e ajudar quem precisa. Esse é só o primeiro dos muitos eventos que virão daqui para frente - disse.

Murilo, zagueiro do Palmeiras, promoveu evento beneficente em cidade natal, no interior da Bahia. (Foto: Divulgação)

Atualmente, quem comanda as atividades do instituto é o irmão do atleta. Cerca de 150 crianças, entre cinco e 16 anos, são beneficiadas com as atividades da escolinha de futebol. São Gonçalo dos Campos fica localizada a 115 km de Salvador e tem uma população de pouco mais de 37 mil habitantes.

- O Gil, meu irmão, vem administrando todo o projeto de forma brilhante. O nosso objetivo é ajudar meninos e meninas a terem um espaço social para se divertirem, tirar essa molecada da rua, do tempo ocioso, e dar instruções e conselhos através do esporte. Se alguma dessas crianças conseguir avançar e chegar ao nível profissional, claro que será algo maravilhoso. Mas o intuito principal é dar todo o suporte social e o projeto está indo muito bem. Me sinto muito feliz e honrado por ver que estamos conseguindo - completou Murilo.

A partida contou com a participação de amigos de infância do zagueiro palmeirense e de influenciadores digitais