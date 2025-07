A novela sobre o futuro de Jhon Arias no Fluminense ganhou mais um capítulo nesta janela. O Tricolor recusou uma oferta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo meia-atacante. A recusa é apenas a mais recente em um longo histórico de propostas por Arias, o que indica que a saída do colombiano, que sonha em atuar na Europa, está cada vez mais iminente.

continua após a publicidade

Jhon Arias comemora gol do Fluminense contra o Ulsan (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A longa lista de interessados em Jhon Arias ao longo dos anos

A proposta do Wolverhampton foi a mais alta, mas não foi a única. Nos últimos meses, o Fluminense se acostumou a receber e a recusar ofertas pelo seu camisa 21. Relembre os clubes que já tentaram a contratação:

Zenit (Rússia): O clube russo foi um dos mais insistentes, com mais de uma investida. A principal delas, em 2024, chegou a 18 milhões de euros. No entanto, o fato de os times russos estarem fora das competições europeias fez com que o próprio Arias não se animasse com a transferência.

continua após a publicidade

Galatasaray (Turquia): Em setembro de 2024, a proposta de 12 milhões de euros dos turcos agradou em termos de valores, pois estava dentro do combinado entre o jogador e o presidente Mário Bittencourt (acima de 10 milhões de euros). O problema, na época, foi o "timing": a janela estava no fim e o Fluminense não teria tempo de buscar uma peça de reposição.

Palmeiras: No início de 2025, o rival brasileiro consultou a situação do jogador, mas ouviu um "não" direto da diretoria tricolor, que deixou claro que só negociaria o colombiano com clubes do exterior.

continua após a publicidade

Olympiacos e Feyenoord: Em janeiro de 2025, o time grego e o holandês também fizeram propostas, mas os valores foram considerados muito baixos pelo Fluminense e as negociações não avançaram.

Girona (Espanha): Em agosto de 2024, o clube espanhol, que faz parte do Grupo City, ofereceu 7 milhões de euros, proposta que foi prontamente recusada pelo Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense