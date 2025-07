Renzo López viu Thiago Carpini sair do Vitória, já entrou em campo, criou chances perigosas, mas só foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Durante a entrevista, o atacante uruguaio de 31 anos, também conhecido como "Él Patrón", passou confiança para torcida ao projetar o futuro do Rubro-Negro e comentou a relação com Fábio Carille, já que ambos conviveram no mesmo meio lá no futebol da Arábia Saudita.

Renzo López em ação na partida entre Internacional e Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Vale lembrar que Renzo López chega ao Vitória com contrato até julho de 2026 depois de passagem pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita. Por lá, o atacante também atuou Al-Batin e, apesar de não terem sido contemporâneos, Renzo deu a entender que conhece bastante Fábio Carille.

— Também conhecia o Carille. Ele trabalhou em muitos times de fora. É muito melhor se ele me conhece, vai saber tirar o meu melhor. Falei com ele. É muito diferente chegar, trocar de treinador. O time ficou mal com a saída do treinador [Thiago Carpini], mas tem que virar a página. Tem muita certeza que vai dar muito certo e tudo vai ficar mais positivo — avaliou o atleta.

— A conversa foi muito simples. Venho de um tempo sem jogar. Estou ficando bem no dia a dia, nos treinos. Estou vendo a intensidade do futebol brasileiro. É um treinador que dá muita confiança. Trabalhamos bastante. Estamos tentando pegar as ideias. Acho que vai levar um tempo — completou Renzo López.

Otimismo com o futuro do Vitória

Renzo López é apresentado pelo diretor de futebol Gustavo Vieira (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Renzo López Patrón, ou só "Él Patrón", também mostrou em seu discurso estar preparado para os desafios que vai encontrar no Vitória. Sem sentir pressão e com otimismo pelo que está por vir, ele passou uma mensagem de esperança para o torcedor.

— Não sinto pressão. Sinto alegria. Vou dar o meu melhor. Se todo mundor der o seu melhor, como todos estão dando, vamos melhorar. Temos bons jogadores, tanto Kayzer, Carlinhos. Não tenho dúvida que a gente vai dar um jeito e mudar a situação do clube para alcançar os objetivos.

O diretor de futebol Gustavo Vieira, por sinal, deposita muita confiança no uruguaio como um personagem importante para a virada de chave do Vitória na temporada.

— Quando tivemos a oportunidade de conhecer o Renzo, isso ficou muito claro. Havia a sensação de que a gente havia encontrado o jogador que queria. Tudo ficou mais certeiro quando conversamos. Ele foi capaz de passar energia e vontade de estar entre nós. Não havia mais dúvida. Uma coisa que a gente sempre desejou foi que os jogadores desejassem estar aqui. Foi energia muito positiva e rápida. Fechamos a negociação entre 24h e 48h.

No Vitória, Renzo López vai disputar vaga no ataque com Carlinhos e Renato Kayzer, o atual titular da equipe. A próxima chance para o uruguaio mostrar serviço é contra o Botafogo, às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Nilton Santos.