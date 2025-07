Torcida do Fortaleza se despede de Vojvoda em sede do clube

Encerrando um longo capítulo no futebol brasileiro, o Fortaleza anunciou a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino não resistiu à má fase e caiu após derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Brasileirão. A torcida do Tricolor esteve presente no Pici nesta terça-feira (15) para se despedir do histórico treinador.

A ida de Vojvoda ao local aconteceu para recolher pertences e falar com atletas e funcionários do clube. Emocionado e com lágrimas nos olhos, o argentino aproximou-se da arquibancada para agradecer e cumprimentar os presentes. A torcida, em coro, gritou pela permanência do profissional.

Muitos torcedores agradeceram, enquanto que outros chegaram a pedir "desculpas". O técnico teve, como um dos motivos da queda, a campanha negativa na Série A. O Fortaleza é o atual 19º colocado na competição, com dez pontos.

Juan Pablo Vojvoda deixou o Fortaleza após mais de quatro anos (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Vojvoda chegou ao Tricolor em maio de 2021, substituindo Enderson Moreira. A passagem, com mais de quatro anos, ficou marcada por títulos e campanhas de destaque, como o vice-campeonato na Copa Sul-Americana de 2023. Ao todo, foram 310 jogos no comando do Leão, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

O argentino conquistou três vezes o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e, por duas vezes, venceu a Copa do Nordeste (2022 e 2024). Além de ser o primeiro treinador estrangeiro a ganhar um título pelo Fortaleza, Vojvoda tornou-se o técnico com mais jogos oficiais na história do time cearense.

Confira abaixo os números da passagem de Vojvoda pelo Fortaleza:

Jogos: 310

Vitórias: 145

Empates: 77

Derrotas: 88

Aproveitamento: 55,05%

Títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022 e 2024)

