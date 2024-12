Andreas Pereira, do Fulham, é o novo alvo do Palmeiras para 2025. Conforme noticiado pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmado pela reportagem do Lance!, o meio-campista recebeu investidas iniciais do clube paulista e tem conversas avançadas para um retorno ao futebol brasileiro.

➡️ Palmeiras busca a contratação de Andreas Pereira

Entre 2021 e 2022, o atleta havia defendido as cores do Flamengo, e, inclusive, saiu como vilão na final da Libertadores de 2021 ao falhar no gol de Deyverson, que sacramentou o tricampeonato do próprio Palmeiras na competição. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros criticaram a possibilidade de acerto entre as partes.

👀 Veja as reações de flamenguistas com a negociação entre Andreas e Palmeiras

Segundo apuração da reportagem do Lance!, Andreas, o Fulham e o Palmeiras já têm conversas avançadas. Os representantes do atleta já estão em contato com os mandatários alviverdes, mas valores ainda não foram divulgados.

O meia foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, mas nunca se confirmou como peça da equipe principal e foi negociado diversas vezes por empréstimo, incluindo seu período no Flamengo. Ao deixar o Rio de Janeiro, foi comprado pelo Fulham em julho de 2022 e se tornou rapidamente um dos pilares do time comandado por Marco Silva.

Andreas Pereira, ex-jogador do Flamengo, está na mira do Palmeiras para 2025 (Foto: Armando Paiva / LANCEPRESS!)

Andreas, portanto, deixaria a Inglaterra vivendo bom momento, já tendo balançado as redes duas vezes na Premier League em 2024-25. Curiosamente, os dois tentos foram anotados sobre times do Big Six: Manchester City e Liverpool. Com a camisa dos Cottagers, são 97 partidas realizadas desde sua chegada, com 10 gols e 15 assistências.