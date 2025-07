Organizada do Corinthians se reúne com jogadores e diretoria no CT

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, esteve no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (15), véspera do duelo do Timão contra o Ceará, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores conversaram com jogadores e membros da diretoria.

A torcida tem se mostrado crítica às recentes atuações do Corinthians. Na última partida do Timão, a derrota por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no domingo (13), a Gaviões da Fiel vaiou os jogadores ao final da partida.

Imagens do 'Meu Timão' mostram torcedores em contato com principais jogadores do Corinthians como Hugo Souza, Rodrigo Garro, Matheuzinho e André Ramalho. Além dos atletas, o técnico Dorival Júnior, o presidente interino Osmar Stábile, e Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro.

Os membros da Gaviões da Fiel não conversaram com a diretoria do Corinthians antes da reunião, mas a diretoria abriu as portas do CT ao ver a mobilização. Após o encontro, Alê Domênico, presidente da contou a motivação do protesto.

— Hoje marcou nosso protesto em relação a todas as partidas ruins. Um mês de férias esperando um melhor desempenho, e contra o grandioso Bragantino foi uma atuação ridícula. Viemos de surpresa, não foi uma reunião marcada, entramos porque eles tinham que ouvir nossa reivindicação — disse em entrevista ao 'Meu Timão'.

— Fomos recebidos pelos jogadores, alguns líderes vieram conversar com a gente, pedimos a presença de todos, houve uma blindagem com os mais novos, que estão recebendo oportunidades agora. Falamos sobre a importância e a falta de representatividade com a torcida. Falamos com o Dorival Júnior, para entender as ideias táticas dele, entender as substituições dele, que faz aos 43 minutos do segundo tempo. Ele explicou todas as dificuldades. Querendo ou não, toda essa briga política reflete nos nossos jogadores — completou.

Torcedores estiveram no Parque São Jorge (Foto: Reprodução/X/MeuTimão)

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira (16), contra o Ceará, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube alvinegro ocupa a décima primeira posição e não vence há quatro jogos no torneio.