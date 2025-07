Botafogo anuncia venda de Thiago Almada para clube europeu

O Botafogo confirmou nesta terça-feira (15) a transferência do meia Thiago Almada para o Atlético de Madrid. O acordo com o clube espanhol está fechado, mas ainda depende da realização dos exames médicos e da assinatura de contrato para ser oficializado. O argentino de 24 anos viaja nos próximos dias para Madri, onde concluirá os trâmites da transferência.

Thiago Almada em campo pelo Botafogo

Almada foi anunciado pelo Atlético de Madrid nesta terça-feira, após uma curta, mas marcante passagem pelo futebol brasileiro. Contratado pelo Botafogo em julho de 2024, o jogador rapidamente se destacou, sendo peça importante na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Em 26 jogos pelo Glorioso, marcou três gols, deu duas assistências e se consolidou como titular absoluto no meio-campo alvinegro.

Segundo a imprensa espanhola, o valor da transação é entre 20 e 25 milhões de euros (de R$ 129,1 a 161,4 milhões na cotação atual). O valor envolve a parte fixa e bônus que podem ser alcançados em metas por parte do jogador.

O meia argentino chegou ao clube carioca após ser adquirido junto ao Atlanta United por quase 20 milhões de euros, valor investido por John Textor, proprietário do Eagle Football Group. No início de 2025, foi emprestado ao Lyon — também integrante do grupo — e retornou recentemente ao Botafogo antes da negociação com os espanhóis. Agora, Almada dá mais um passo na carreira e vai disputar a La Liga e a Champions League sob o comando de Diego Simeone.