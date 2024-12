Palmeiras barra convocação de jogadores para a Seleção sub-20

Sem nenhum atleta do Palmeiras, o grande papa-títulos da base nas últimas temporadas, o técnico Ramon Menezes anunciou, nesta sexta-feira (20), a convocação da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20, que será realizado entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela.

O Lance! apurou que quatro palmeirenses estariam na lista dos 23 convocados, mas o clube vetou a liberação para não atrapalhar o time nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

O Paulistão foi antecipado para 15 de janeiro pelo acúmulo de competições, problema agravado em 20025 com o Mundial de Clubes, torneio que terá a presença alviverde.

Palmeiras terá reforços da base em 2025

Entre alguns nomes de destaque do sub-20 do Palmeiras, Abel Ferreira destacou quatro jogadores que serão promovidos ao elenco profissional: Figueiredo, Thalys, Benedetti e Luighi. Os atletas, inclusive, já participaram de atividades com o restante do grupo na Academia de Futebol.

- Acreditamos nos jogadores que temos, o Luighi também já jogou conosco. Tem o Thalys que vem a fazer uma época fantástica. Nós (comissão técnica) já sabemos que vai da equipe B para a equipe A: contamos com Thalys, Luighi, Figueiredo e Benedetti. (...) Não vamos buscar jogadores que não tenham qualidade. Queremos jogadores com qualidade, que venham a acrescentar - afirmou Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Thalys, jogador do Palmeiras Sub-20, acumula convocações para a Seleção Brasileira de base (Foto: Divulgação/Palmeiras)

