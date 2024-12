Primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras, Facundo Torres concedeu uma entrevista à TV do clube e comentou sobre os motivos que o fizeram assinar o vínculo de cinco temporadas com a equipe brasileira. Um deles, inclusive, é Neymar, atacante da seleção brasileira e do Al Hilal.

- Um jogador que me encanta é o Neymar e estou feliz de poder jogar no país dele -, revelou Facundo, e completou:

- Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. Os meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que atuaram comigo no Orlando City, falaram muito bem, mas eu já sabia de quase tudo porque o Palmeiras é um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar.

Facundo Torres chega para reforçar o elenco que tem Abel Ferreira como técnico. Aos 24 anos, o atacante é formado pelo Peñarol, do Uruguai, e recentemente estava no Orlando City, dos Estados Unidos. Logo nos primeiros meses no futebol norte-americano, o jogador foi eleito MVP na conquista da MLS Open.

- Eu e Piquerez jogamos juntos no time profissional do Peñarol e em algumas convocações para equipes de base da Seleção do Uruguai. No meu início de carreira, o Piquerez me ajudou muito, a gente jogava junto no mesmo lado esquerdo. Tenho certeza de que agora no Palmeiras ele me ajudará muito também - , lembrou.

Facundo Torres será o 23º uruguaio na história do Palmeiras. O último foi Merentiel, contratado em maio de 2022. Já Piquerez é o que mais jogou (165 partidas) e o que mais venceu (100 vitórias), enquanto Villadoniga é o que mais foi às redes (52 gols).

Além de destacar a estrutura da Academia de Futebol, Facundo também aproveitou para exaltar a torcida do Palmeiras e revelar o carinho que tem recebido pelos torcedores.

- A estrutura é de nível mundial. Pude conhecer um pouco e a verdade é que não falta nada para trabalhar. Aqui, o jogador tem tudo à disposição para colocar em prática o máximo nível no campo. Estou muito feliz e com a ambição de conquistar coisas grandes. Senti um carinho grande do torcedor do Palmeiras antes de vir, e agora que estou aqui sinto muito mais. Isso me motiva ainda mais e espero que dentro de campo eu possa devolver esse carinho que estão me dando - finalizou.