Futebol Nacional

Morre Écio Pasca, ex-treinador da Portuguesa e campeão da Copinha de 1991

Além da Copinha, Écio fez história no Palmeiras e no Juventus, deixando um legado no futebol paulista

Treinador fez história no comando da Lusa (Foto: Reprodução/Instagram/portuguesaoficial)
Treinador fez história no comando da Lusa (Foto: Reprodução/Instagram/portuguesaoficial)
Ulisses Lopresti
Setorista
Dia 22/09/2025
13:05
Écio Pasca faleceu na manhã desta segunda-feira (22), em São Paulo. Ex-jogador do Palmeiras, ganhou notoriedade por ter treinado o Juventus e a Portuguesa, nos anos 1990, quando revelou Denner e conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1991.

O treinador estava internado na capital paulista para tratar um tumor na boca. Écio foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras, onde permaneceu por 11 anos. Atuou como atleta profissional do clube entre 1967 e 1968.

Como treinador, ficou conhecido por usar a tática dos 'losangos flutuantes', na qual o time atuava com quatro atletas no meio de campo. Foi com essa formação que Écio comandou a Lusa ao título da Copinha de 1991, conquistado sobre o Grêmio, com direito a uma goleada por 4 a 0 na decisão.

A equipe revelou diversos craques para o futebol brasileiro, como Sinval, Betinho, e Denner, ídolo da Portuguesa, que também colecionou passagens por Grêmio e Vasco da Gama.

Écio também fez história comandando o Juventus. Pelo clube da Mooca, teve papel fundamental na conquista do acesso à Série B em 1997, deixando sua marca em uma das fases mais importantes da equipe.

Portuguesa Écio
Écio Pasca ficou famoso por um esquema tático com losangos flutuantes e conquistou um título com a camisa da Portuguesa (Foto: Reprodução/Invictos)

Além de ter trabalhado em clubes da China, Écio Pasca também era proprietário de um restaurante na zona oeste de São Paulo. Seu último trabalho como treinador foi nas divisões de base da Portuguesa. O corpo de Écio será velado nesta segunda-feira (22/9), a partir das 13h, na capital paulista, e, em seguida, será cremado às 17h no Crematório da Vila Alpina.

