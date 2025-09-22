Palmeiras tem semana decisiva com Libertadores e viagem para Salvador; confira

Após golear o Fortaleza no último sábado (20), por 4 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está embalado na competição nacional e agora depende apenas de suas forças para ficar com a taça no final do ano. Porém, o time de Abel Ferreira já vira sua chave para dar início para a disputa decisiva da Libertadores, quando o Verdão recebe o River Plate pelo jogo de volta das quartas de final, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília).

Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa por um empate. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Essa partida será crucial para definir os próximos passos da equipe na temporada, já que em disputa, neste momento, estão apenas Libertadores e Brasileirão.

Após o jogo que vale vaga na semifinal do torneio continental, o Verdão não deve ter descanso e provavelmente se reapresentará na Academia de Futebol já na quinta-feira (25), como é costume após as partidas. Os treinamentos se intensificarão até à véspera do duelo, marcado para domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Nacional. O time embarca um dia antes para a Bahia.

A partida terá um peso maior, já que o Alviverde briga fortemente rodada a rodada pela taça. Atualmente na terceira posição com 51 pontos, a equipe está a dois pontos do líder Flamengo (que tem um jogo a mais), e a um do vice-líder Cruzeiro (que tem dois jogos a mais). Sendo assim, é possível que o Palmeiras assuma a liderança já ao final da rodada e ainda com o benefício de ter jogos a menos que outras equipes.

Jogos do Palmeiras nesta semana:

24/9 - Palmeiras x River Plate - Libertadores (volta) - Allianz Parque 28/9 - Bahia x Palmeiras - 25ª rodada do Brasileirão - Fonte Nova